Fontana rossa: denunciati 10 ‘verniciatori’ a Catania

CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato 10 persone per una manifestazione non autorizzata durante la quale venerdì scorso in piazza Verga tre attivisti del movimento “Ultima Generazione” per protesta hanno versato vernice colorata all’interno della fontana dei Malavoglia, sventolando striscioni con la frase “Fondo Riparazione”.

L’iniziativa ha avuto termine dopo circa mezz’ora, quando gli agenti hanno fermato e identificato i manifestanti-ambientalisti. Altri sette attivisti dello stesso movimento hanno attuato un blocco stradale in viale XX settembre, legandosi tra di loro con una catena di metallo e hanno esposto uno striscione sempre con la frase “Fondo Riparazione”. Anche loro sono stati identificati.

Subito gli investigatori della Digos hanno denunciato tre persone, una 24enne di Alcamo, una 29enne di Milano e un 33enne di Vicenza, responsabili di aver tenuto una iniziativa di protesta non autorizzata e caratterizzata dal danneggiamento arrecato alla fontana. Successivamente sono state denunciate 7 persone, una 27enne di Pavia, un 28enne di Reggio Emilia, un 20enne di Napoli, una 23enne e una 21enne di Palermo, una 30enne di Torino e una 33 di Milano. Nei confronti di tutti e 10 i manifestanti il questore di Catania ha emesso il foglio di via obbligatorio con ordine di rientro nel comune di residenza e divieto di ritorno nel comune di Catania, per un periodo di un anno e mezzo per uno di loro, di due anni per 2, di tre anni per altri 4 e infine per quattro anni per 3 manifestanti.