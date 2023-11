Tabbiani esonerato, via pure Laneri

Luca Tabbiani non è più l’allenatore del Catania. La società rossazzurra ha formalizzato alle 19 in punto una decisione che era ormai nell’aria dopo la sconfitta di Potenza, la quinta stagionale. La squadra, per il momento, passa a Michele Zeoli, che sin qui ha guidato la Primavera.

“Catania Football Club – si legge nella nota diffusa dal club – comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Luca Tabbiani, l’allenatore in seconda Michele Coppola e il preparatore atletico Paolo Bertoncini: ai tre professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali. La conduzione della prima squadra viene provvisoriamente affidata a Michele Zeoli: l’allenatore dell’under 19 rossazzurra dirigerà domani il primo allenamento in vista della gara Catania-Picerno, valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023/2024”.

Il bilancio di Tabbiani sulla panchina rossazzurra si chiude con 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte tra campionato e Coppa Italia. La società sta conducendo più di un sondaggio per portare a Catania il suo sostituto prima della prossima trasferta di campionato, in programma domenica prossima contro il Cerignola. Tra le opzioni sul tavolo della dirigenza Maran, Javorcic e Silvio Baldini.

Ma a saltare non è solo Tabbiani. Il Catania ha sollevato dall’incarico anche il direttore sportivo Antonello Laneri. “Il Catania Football Club – si legge nel comunicato della società – rende noto di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo Antonello Laneri. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella dichiara: “Riflettendo sulla situazione attuale della prima squadra, valutiamo la possibilità di intervenire anche in altri ambiti e pertanto non escludiamo ulteriori novità relative ai professionisti oggi sotto contratto”. Ad Antonello Laneri, un ringraziamento per l’impegno profuso ed auguri per la prossima esperienza professionale”.