Catania, non c’è Potenza

Ogni volta come quella precedente. Anzi, peggio. Il Catania non finisce di stupire in negativo in questo balordo avvio di stagione. E dopo i tre punti di Brindisi incappa in un’altra partita senza mordente, senza lo straccio di una vera occasione, senza cuore. E al posto della tanto desiderata svolta, ecco l’ennesima cocente delusione. Il Potenza merita l’1-0 finale ma non deve nemmeno dannarsi più di tanto. In un primo tempo ordinato, ha a che fare con il solito Catania frastornato e privo di aggressività.

E allora si vedono solo i lucani. Niente di che, sia chiaro, ma quel poco che basta per far capire di essere in campo. Cosa che al Catania non riesce. Tabbiani ridisegna il 4-3-3 con Rapisarda e Mazzotta, con Zanellato e Bocic, ma le occasioni le creano Caturano e Di Grazia. Sono loro a costruire anche l’azione da gol: palla in area del numero 10 e retroguardia che si fa sorprendere dal bomber potentino per l’1-0.

Ci si aspetterebbe la reazione, che non arriva fino a inizio ripresa, quando con De Luca e Rocca mandati sul terreno di gioco, gli etnei imbastiscono 10 minuti di pressione, impreziositi per così dire da un tiro alto di Chiricò. Lerda dal canto suo irrobustisce la retroguardia e non rischia più nulla anche contro le 4 punte messe in campo da Tabbiani nell’ultimo forcing disperato. Il Catania perde la quinta partita in campionato e stavolta la panchina di Tabbiani salta.

POTENZA-CATANIA 1-0

Potenza (3-4-1-2): Gasparini; Armini, Hristov, Monaco; Gyamfi, Saporiti (38′ st Rossetti), Candellori, Hadziosmanovic; Di Grazia (18′ st Steffè); Asencio (17′ st Gagliano, 48′ Volpe), Caturano. A disposizione: 22 Alastra, 12 Iacovino; 3 Maddaloni; 14 Prezioso, 26 Verrengia, 19 Pace; 18 Mata. Allenatore: Lerda.

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Silvestri, Lorenzini, Mazzotta; Zammarini (25′ st Deli), Quaini (38′ st Chiarella), Zanellato (1′ st Rocca); Chiricó, Sarao (26′ st Dubickas), Bocic (1′ st De Luca). A disposizione: 95 Albertoni, 34 Toscano; 13 Bouah, 2 Curado, 27 Castellini, 3 Maffei; 18 Rizzo, 21 Ladinetti; 77 Marsura. Allenatore: Tabbiani.

Arbitro: Domenico Leone (Barletta).

Rete: 35′ pt Caturano.

Note: ammoniti Saporiti, Zanellato, Bocic, Rocca, Deli. Recupero 2’ e 5’.