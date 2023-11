CATANIA – Sparatoria nel tardi pomeriggio di oggi popoloso rione Librino di Catania. Obiettivo un uomo che è rimasto illeso e che si è presentato in Questura, dove è stato sentito da personale della squadra mobile che indaga su dinamica e movente. I primi rilievi sul posto non hanno fatto emergere la presenza di tracce ematiche né di bossoli. La polizia era intervenuta in viale Castagnola dopo una segnalazione al 112.