Folle fuga in auto tra i vicoli di Erice

ERICE (TRAPANI) – Per sfuggire ad un controllo si è dato ad una rocambolesca fuga con la sua auto che si è conclusa con l’arresto in flagranza per un 45enne trapanese, pregiudicato, fermato per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri sera i militari, notando un’auto con targa francese parzialmente illeggibile, hanno intimato l’alt al conducente. In un primo momento, l’uomo alla guida si è fermato ma subito dopo, alla richiesta di esibire i propri documenti, si è dato ad una precipitosa fuga insieme ad altri due passeggeri a bordo.

A folle velocità, inseguito dai carabinieri, tra i quartieri di San Cusumano e San Giuliano, mettendo seriamente a rischio l’incolumità dei passanti e scagliando anche per aria alcune sedie di una attività commerciale. Fino ad arrivare ad un incrocio ove altre auto parcheggiate non gli avrebbero consentito di proseguire la folle corsa: a questo punto l’uomo ha abbandonato il veicolo proseguendo la propria fuga a piedi venendo tuttavia bloccato dai militari che, a seguito di una perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di una piccola quantità di stupefacente.