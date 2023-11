Spacciava indisturbato in via Capo Passero, beccato

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 26enne per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti in via Capo Passero hanno notato un giovane, fermo sul margine della strada, che si aggirava con fare sospetto. A quel punto hanno deciso di sottoporlo a controllo, ma il ragazzo è scappato fuggendo nelle campagne vicine nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Dopo un breve inseguimento, nel corso del quale si è disfatto di una busta che aveva in mano, gli agenti sono riusciti a fermarlo, hanno recuperato il sacchetto e identificato il giovane, rilevando che a suo carico aveva precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

Anche durante i controlli personali il 26enne ha mantenuto un atteggiamento agitato e nervoso che ha insospettito i poliziotti. Infatti sono stati trovati 55 involucri di cocaina di circa 20 grammi totali, 57 involucri di crack per totali 18 grammi e 22 involucri di marijuana del peso totale di circa 30 grammi. Inoltre una radio ricetrasmettente, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 240 euro in contanti.