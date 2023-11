Sorpresa in frigo, mega multa al bar di Belpasso

BELPASSO (CATANIA) – Il titolare di un noto bar di Belpasso con annessa sala giochi è stato multato per oltre 3.500 euro perché i carabinieri hanno scoperto all’interno di un frigo congelatore 10 kg di prodotti sprovvisti di etichettatura attestante la tracciabilità, oltre alla mancata adozione di alcune prescrizioni previste dalle procedure mirate a garantire la salubrità degli alimenti.

Durante gli stessi controlli i militari a Paternò hanno fermato un pregiudicato 38enne in Viale Kennedy, fuori dalla propria casa in orario non consentito, pur essendo ai domiciliari. Il giovane è stato arrestato.