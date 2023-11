La Guida Michelin aggiunge 3 ristoranti siciliani

Nella Guida Michelin Italia 2024 sono tre i locali siciliani tra i 29 nuovi ‘Bib Gourmand’ (per un totale di 257), ovvero la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi a indicare un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un ottimo rapporto qualità-prezzo per un menu completo. La famosa guida gastronomica ha annunciato l’elenco del quale fanno parte Osteria Acqualavica a Catania, Salotto sul Mare a Terrasini (Palermo), La Locanda del Colonnello a Modica (Ragusa). Le regioni con più Bib Gourmand sono: Emilia-Romagna 34; Lombardia 29; Piemonte 28.

“In questi locali – precisa Sergio Lovrinovich, direttore della Guida Michelin Italia – va in scena il territorio, non sempre proposto in modo tradizionale, ma sempre attenti al gusto, al prodotto e alla filiera”.