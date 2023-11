Solarino piange la sua Chiara

SOLARINO (SIRACUSA) – Appena tre settimane fa la chiesa madre di Solarino si era riempita per l’ultimo saluto a Laura Salafia, morta a 47 anni dopo un calvario scatenato a Catania da una pallottola vagante. Stamattina la scena si è ripetuta, stavolta per l’addio a Chiara Adorno, la studentessa diciottenne falciata martedì scorso prima da una moto e poi da una macchina alla circonvallazione etnea. Tutte e due di Solarino, tutte e due legate tragicamente a Catania.

Lunghi silenzi e tanto dolore oggi per il funerale di Chiara. Ieri l’autopsia sul corpo della ragazza, che è stato poi restituito alla famiglia, mentre la Procura etnea come atto dovuto ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale i giovani che erano alla guida della Fiat Punto e dello scooter Honda, notificando loro un avviso di garanzia.