“Sindaco, Librino è al buio”

Per denunciare l’assenza di illuminazione pubblica nel quartiere di Librino, Sinistra Italiana di Catania ha inviato al sindaco una lettera: “Le scriviamo per informarla e per denunciare che da alcune settimane in una buona parte del quartiere non è più attiva l’illuminazione pubblica. In particolare nella zona di viale San Teodoro gli abitanti sono costretti a rinchiudersi in casa all’imbrunire perché il buio che li circonda non garantisce alcuna sicurezza. Proprio in questi ultimi giorni diversi episodi di violenza, culminati anche in significativi interventi delle forze dell’ordine, hanno diffuso uno stato di insicurezza tra le famiglie del quartiere e la disattivazione della pubblica illuminazione dimostra l’abbandono da parte dell’amministrazione comunale del territorio”.

Secondo Sinistra italiana “Enel, più volte interpellata, ha invitato gli abitanti a rivolgersi al Comune, la cui inerzia sarebbe all’origine del disservizio. Gli uffici comunali, più volte sollecitati dai cittadini del quartiere, non sono riusciti a dare nessuna una risposta al disservizio e a ripristinare l’illuminazione pubblica. Dopo settimane di buio non è più possibile mantenere questa situazione da terzo mondo”.