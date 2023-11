Catania: multe pesanti ai ristoranti in centro

CATANIA – Ispezionando i locali del centro di Catania, in piazza Federico di Svevia e in piazza Mazzini la polizia ha trovato diverse irregolarità nei ristoranti. In un caso riguardavano gli spogliatoi dei dipendenti e le vie di fuga, motivo per il quale il titolare dovrà pagare una multa di 3.600 euro. Nella piazza del Castello Ursino è stata riscontrata l’assenza di presidi antincendio negli ambienti di lavoro, con sanzione di 4.300 euro, mentre il personale dell’Asp ha contestato il mancato aggiornamento dell’Haccp (il protocollo obbligatorio per la sicurezza alimentare (ulteriore multa di 2.000 euro).

Sempre nella stessa zona sono state scoperte violazioni delle norme igienico-sanitarie (sanzione di 1.000 euro). Durante i controlli la polizia ha individuato 11 parcheggiatori abusivi che infastidivano gli automobilisti, avanzando pressanti richieste di denaro. Tutti – un 69enne, due 51enni, due 49enni, tre 48enni, un 38enne e un 29enne – sono stati immediatamente allontanati dalla piazza. Altri tre posteggiatori (di 38, 43 e 48 anni) sono stati fermati rispettivamente in via Dusmet, via Santa Maria di Betlemme e piazza San Francesco d’Assisi. Anche nei loro confronti i polizotti hanno applicato le sanzioni amministrative previste.

Infine un 74enne è stato sorpreso dai carabinieri in piazza Università mentre chiedeva soldi agli automobilisti: per lui multa di 769 euro.