Scambiati per tifosi del Taranto e aggrediti

CATANIA – Nei giorni scorsi la Polizia di Catania ha denunciato 5 tifosi rossazzurri per un episodio di violenza verificatosi in occasione dell’incontro di calcio Catania-Taranto, disputatosi lo scorso 22 ottobre allo stadio Massimino. I cinque, prima della partita, hanno aggredito alcuni sostenitori della squadra di calcio calabrese Nuova Gioiese, scambiandoli per sostenitori del Taranto, ai quali hanno anche danneggiato il minivan sul quale viaggiavano.

I tifosi calabresi, mentre percorrevano l’autostrada A18 Messina-Catania per recarsi ad Acireale, dove era in programma l’incontro di calcio Acireale-Nuova Gioiese, circa due chilometri prima dello svincolo di Acireale, sono stati affiancati da alcune auto che hanno tentato di bloccarli. Gli occupanti delle auto, dopo aver bloccato il minivan dei tifosi della Nuova Gioiese, sono scesi per colpire il mezzo con mazze.

L’autista del minivan è riuscito a divincolarsi imboccando lo svincolo di Acireale dove, però, è stato raggiunto dagli aggressori, i quali, più volte, hanno tentato di sbarrare la strada ai malcapitati. Nonostante l’imboscata, i tifosi calabresi sono riusciti a riprendere la marcia in direzione di Catania, dove, dopo aver imboccato la tangenziale, sono stati raggiunti da agenti della polizia intervenuti dopo le segnalazioni arrivate al 112.

Dagli accertamenti sulle targhe delle quattro auto, gli agenti hanno identificato i quattro ultras catanesi. Il quinto è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere installate al casello di Acireale che lo hanno immortalato mentre scendeva dall’auto per rincorrere i tifosi della Gioiese. In occasione della partita Catania-Taranto, inoltre, gli agenti della Digos, hanno individuato e denunciato altri 5 tifosi, tre del Catania e due del Taranto, per fatti accaduti all’interno dell’impianto sportivo. Nei confronti di tutti e i 10 tifosi il questore ha emesso altrettanti provvedimenti Daspo di durata da 1 a 5 anni.