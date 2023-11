Assalto al rifornimento con l’escavatore

CATANIA – Assalto stanotte alle 2 al rifornimento Petrol Company di via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania. Una banda di circa sei persone è entrata in azione con un escavatore riuscendo a estrapolare dalla parete la cassa continua. Dopo l’hanno caricata su un furgone cassonato bianco, col quale si sono allontanati. I poliziotti intervenuti sono riusciti ad accedere sul luogo a piedi, poiché tutte le strade di accesso erano state sbarrate con mezzi lasciati di traverso. La banda infatti ha abbandonato otto auto nelle diverse vie limitrofe e l’escavatore utilizzato per la spaccata. Tutti i mezzi sono risultati rubati. Il rifornimento è dotato di sistema di videosorveglianza ma per estrapolare le immagini sarà necessario un intervento tecnico poiché durante le fasi del furto è stato danneggiato il modem collegato.