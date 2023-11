Ruba due cellulari al centro di Catania e fugge

CATANIA – Le Fiamme Gialle hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di nazionalità tunisina per aver commesso un duplice furto avvenuto a Catania, il primo vicino al corso Sicilia e l’altro nella zona di piazza Cutelli, ai danni, rispettivamente, di una signora e di una studentessa minorenne. Il ventitreenne, in entrambi i casi, aveva prelevato furtivamente dalle borse delle due vittime i loro smartphone ed era scappato per poi essere fermato dai finanzieri in piazza San Francesco di Paola e condotto in caserma per essere identificato.

Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato i telefoni cellulari delle due donne, ma anche un collo di bottiglia rotto che il tunisino ha provato ad impugnare per minacciarli. Il giovane extracomunitario, privo di qualsiasi documento d’identità e senza fissa dimora è stato quindi arrestato e i cellulari restituiti alle proprietarie.