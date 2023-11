Minacciava e pedinava la ex, arrestato

RAGUSA – Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Ragusa e posto ai domiciliari per stalking e maltrattamenti in famiglia. L’arresto è stato eseguito dalla squadra mobile, in collaborazione con personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, su disposizione del gip. La ex convivente dell’uomo aveva presentato numerose denunce a causa delle persistenti condotte vessatorie dell’ex dal quale subiva molestie telefoniche e pedinamenti.

L’uomo, che già nel 2021 era stato sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento all’ex moglie, disattendendo le disposizioni dell’autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento aveva continuato nella sua condotta persecutoria, controllando le abitudini di vita della vittima con grave pregiudizio per la sua tranquillità e il suo stato psicologico. A tali condotte, nell’ultimo periodo l’uomo aveva aggiunto atteggiamenti minacciosi nei confronti dei figli, che contattava spesso al telefono allo scopo di ricevere informazioni sugli spostamenti della madre.