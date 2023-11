Rizzo si opera

Si prolungano i tempi di indisponibilità di Giuseppe Rizzo e Riccardo Ladinetti. Il report medico diffuso dal Catania ha fatto il punto sulle condizioni dei due centrocampisti, entrambi rimasti fuori dalle convocazioni per infortunio nelle ultime due partite contro Cerignola e Turris.

Rizzo, in base alle indicazioni ricavate dagli accertamenti diagnostici indotti dalla persistente gonalgia, sarà sottoposto ad intervento di debridement articolare in artroscopia. Niente rientro neppure per Ladinetti: l’esame radiografico, svolto in seguito all’infortunio traumatico riportato in allenamento, ha evidenziato una frattura rotulea composta. Servirà dunque tempo per riavere a disposizione i due giocatori.