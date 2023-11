CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 4.000 prodotti risultati privi della regolare etichettatura informativa in lingua italiana, tra i quali articoli per la profumazione d’ambiente, bevande e snack alimentari. L’etichettatura è obbligatoria dal Codice del Consumo e, per gli alimenti, dalla normativa comunitaria che prescrive indicazioni nutrizionali precise e facilmente comprensibili per il consumatore. I militari hanno individuato un esercizio commerciale che

deteneva merce illecitamente commercializzata: sotto sequestro sono finiti 3.615 profumatori per ambiente e 1.061 prodotti alimentari tra bevande e snack. Il titolare dell’attività è stato segnalato per l’applicazione della sanzione, prevista fino a un massimo di 25.823 euro. Sono in corso accertamenti per risalire la filiera di distribuzione per individuare, a monte, i produttori che hanno aggirato le regole di immissione in commercio.