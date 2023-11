PORTO EMPEDOCLE – Sarà lutto cittadino a Porto Empedocle, dove questo pomeriggio verrà dato l’addio a Gianluca Lombardo, 26 anni, morto domenica scorsa dopo l’incidente frontale al Lido Marinella. I funerali si terranno, a partire dalle 16,nella chiesa Madre. E a partire dal momento delle esequie, “i titolari delle attività commerciali, delle imprese e delle attività artigianali dovranno – stando all’ordinanza del sindaco – abbassare le saracinesche. Il giovane era alla guida di una Fiat Seicento che, per cause ancora non chiare e sulle quali stanno indagando gli agenti della polizia municipale, ha sbattuto contro una Dacia Duster, guidata da un 45enne di Realmonte che viaggiava assieme alla moglie e alle figlie, una delle quali, di appena 3 anni, ha riportato la frattura del setto nasale.