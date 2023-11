“Animali a digiuno e immersi negli escrementi”

SANTA CROCE CAMERINA (RAGUSA) – Cani e gatti tenuti a digiuno e in pessime condizioni igienico sanitarie: è quanto emerge da alcuni video circolati nei giorni scorsi provenienti dal ragusano. La casa che ospita gli animali si trova nel comune di Santa Croce Camerina dove, secondo l’esposto dell’Oipa, quello che doveva essere un tranquillo stallo temporaneo per cani e gatti si è tramutato in un inferno per i poveri ospiti. I cani, secondo quanto emerge dalle immagini, sono stipati all’interno di piccole gabbie e trasportini sporchi e senza mangiare. Cani e gatti costretti a vivere in mezzo ai loro stessi escrementi e ai corpi senza vita di altri animali. Sul caso è intervenuto il Partito Animalista Italiano che ha presentato

una denuncia in Procura per un evidente reato di maltrattamento.

“Le immagini dei video che stanno circolando da qualche giorno sono impressionanti e non lasciano di certo dubbi sulla condizione degli animali ospiti della struttura – ha spiegato Patrick Battipaglia, coordinatore regionale del Partito Animalista Italiano. – Gli animali sono costretti a stare in spazi angusti in mezzo ai loro stessi escrementi e senza cibo. Bisogna intervenire subito per mettere in salvo gli animali. Come Partito Animalista Italiano, – prosegue Battipaglia – chiediamo alla magistratura di intervenire per fare chiarezza su questa brutta vicenda. Il maltrattamento degli animali è un reato punito dalla legge”. Rincara la dose l’avvocato Cristiano Ceriello, presidente del Partito Animalista Italiano: “Quella in provincia di Ragusa è una situazione particolarmente grave: cani e gatti rinchiusi in attesa di morire di inedia. Noi faremo di tutto

perché nessuno resti impunito e ci sia una pena esemplare”.

