Ponte sì o ponte no? Report dice la sua

‘L’uomo del ponte’ è il titolo della prima inchiesta della puntata di Report, in onda domani alle 20.55 su Rai 3 e RaiPlay. Danilo Procaccianti, con la collaborazione di Andrea Tornago, indaga sulla vicenda. Da più di 70 anni si parla di ponte sullo stretto. Non si è mai costruito nulla, ma è costato già centinaia di milioni di euro. Nel 2013, dopo la liquidazione definitiva della società Stretto di Messina Spa decisa dal governo Monti, sembrava un capitolo chiuso per il nostro Paese. Ha riaperto i giochi il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha rimesso in piedi la società e riavviato tutte le procedure per la costruzione del ponte.