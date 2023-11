CATANIA – La polizia di Catania ha chiuso per 7 giorni un chiosco bar a Picanello. Nel corso di numerosi controlli sono stati identificati diversi clienti con precedenti giudiziari, alcuni dei quali condannati anche per reati gravissimi o sottoposti a misure di prevenzione e anche provenienti da altre zone della città e della provincia. Solo nelle ultime settimane, in almeno quattro occasioni, gli agenti hanno identificato all’interno del locale molti pluripregiudicati.