Alla Valle dei templi il milionesimo visitatore

AGRIGENTO – È un turista basco il milionesimo visitatore del 2023 del Parco archeologico della Valle dei templi di Agrigento. Si tratta di Jorge Pascual Ibanez, arrivato da Bilbao insieme con la moglie Ziortza Fernandez e con il loro bambino, per festeggiare proprio oggi il suo quarantesimo compleanno in Sicilia. Ad accoglierlo l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, e il direttore del Parco, Roberto Sciarratta che hanno consegnato alla famiglia spagnola un biglietto celebrativo formato gigante, l’ingresso gratuito alla Valle e un coupon per la nuova video-guida 3D realizzata da CoopCulture, oltre a una degustazione dei prodotti tipici.

Il traguardo raggiunto quest’anno fa entrare la Valle dei Templi nella top ten dei siti culturali più visitati in Italia. Guardando la classifica stilata dal ministero della Cultura nel 2022, il sito agrigentino, ai vertici dei luoghi del Sud Italia, dovrebbe collocarsi a metà classifica, dopo Colosseo, Galleria degli Uffizi e Pompei, dinanzi al Museo Egizio di Torino. L’obiettivo era stato sfiorato nel 2019, anno dei grandi numeri del turismo italiano, con quasi 955mila visitatori, poi azzerato dalla pandemia nel 2020 con appena 334mila visitatori e un lieve rialzo nel 2021 con 445 mila.