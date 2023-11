PATERNO’ (CATANIA) – Domani e domenica prossima appuntamento a Paternò con l’Oriental Art Sicily Fest 2023: un festival organizzato da Alice Di Benedetto, insegnante di danze indiane Bollywood e orientali e direttrice artistica dell’Asd Mandàla Arte Danza di Paternò, affiliata Asi. L’evento si terrà in due giornate e in due luoghi diversi: domani dalle 20.30 al Piccolo Teatro il Galà Show; domenica nella sala conferenze della biblioteca comunale G. B. Nicolosi dalle 12 la conferenza tematica dal titolo “L’India delle donne”, con gli artisti di fama internazionale Rahul Sharma e Sneha Mistri e insegnanti e danzatori provenienti da tutta Italia. “Un appuntamento organizzato – spiega la maestra Di Benedetto – per dare risalto alla nostra arte ma anche per divulgare la cultura della danza indiana Bollywood attraverso conferenze, stage di studio e spettacoli”.