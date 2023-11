Perde la fede in via Etnea, ritrovata da un passante

CATANIA – Mercoledì pomeriggio, gli agenti di Catania hanno restituito un prezioso simbolo di unione a una coppia di Palagonia: la fede nuziale smarrita dalla donna, nella giornata di sabato, in via Etnea. L’anello è stato ritrovato in strada da un cittadino premuroso che l’ha consegnato ai poliziotti del commissariato centrale, i quali hanno fatto scattare subito le ricerche per trovare il proprietario dall’incisione “Giusy 8 maggio 1976″, probabilmente la data della celebrazione delle nozze.

Controllando negli uffici Anagrafe i matrimoni celebrati su Catania e provincia si è risaliti alla signora Giuseppina di Palagonia che, rintracciata telefonicamente, ha confermato lo smarrimento della fede in via Etnea. Così, convocati negli uffici del commissariato i due sposi, accolti dal vice questore aggiunto Grazia Pennisi, hanno recuperato la fede smarrita.