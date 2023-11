PARTINICO (PALERMO) – Atto vandalico contro la sede dello sportello Zeromolestie del sindacato autonomo Sinalp di Partinico. La notte scorsa sono state portate vie le insegne della sede che identificavano lo sportello a servizio del territorio. “Qualcuno ha ritenuto utile e necessario agire contro la nostra sede distruggendone le insegne che la identificavano, e mortificando anche quanto di buono è stato fatto per il territorio grazie all’attivazione dello sportello antiviolenza che è ormai diventato un punto di riferimento certo e sicuro” – dice Andrea Monteleone segretario regionale del Sinalp.

“E’ stata presentata denuncia alla polizia che ha ritrovato le insegne vandalizzate tra i cespugli di villa Margherita. Dall’apertura dello sportello sindacale e dello sportello antiviolenza Zeromolestie Sinalp, la mia collega Loredana Berritta è riuscita a dare nuova speranza a tante persone, uomini e donne, che si sono avvicinate e dato fiducia alla nostra organizzazione sindacale. Non arretreremo ed è confermata l’iniziativa in programma per il prossimo sabato al centro sportivo Don Bosco”.