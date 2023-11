Catania-Turris 1-0

Formazioni e risultato aggiornato in tempo reale. Su Telecolor tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp (3427712855).

Catania (4-3-3); 1 Bethers; 13 Bouah, 4 Silvestri (K), 2 Curado, 11 Mazzotta; 33 Zammarini (VK), 16 Quaini, 8 Rocca; 32 Chiricó, 10 Di Carmine, 77 Marsura. A disposizione: 22 Livieri; 5 Rapisarda, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 3 Maffei; 6 Zanellato, 19 Deli; 7 De Luca, 31 Chiarella, 9 Sarao, 17 Dubickas, 24 Bocic. Allenatore: Lucarelli.