PALERMO – I carabinieri di Palermo hanno arrestato un palermitano, 26enne e deferito in stato di libertà un 17enne per furto aggravato. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno colto in flagrante i due giovani che avevano appena rubato una motocicletta di grossa cilindrata regolarmente parcheggiata a piazza Cappuccini. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del processo, il più giovane è stato affidato al Tribunale per i minorenni, mentre la moto è stata restituita al proprietario.