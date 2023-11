MAZARA DEL VALLO – Arrestato dai carabinieri di Mazara del Vallo in flagranza di reato un 32enne tunisino pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato dai militari ad un posto di controllo è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di 10 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1 chilo, 2 grammi di crack, bilancini di precisione, e circa 700 euro in contanti, tutto nascosto in uno zaino. Il 32enne a seguito dell’arresto è stato sottoposto ai domiciliari.