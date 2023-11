Nel pc migliaia di foto pedopornografiche

MESSINA – La polizia ha arrestato in provincia di Messina, in flagranza di reato, un 33enne per detenzione di materiale pedopornografico. Le indagini della sezione Operativa sicurezza cibernetica della polizia postale della Città dello Stretto sono state avviate su impulso del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online dopo una una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia.

Gli accertamenti hanno consentito di identificare la persona che diffondeva on line immagini di pornografia minorile. Durante una perquisizione disposta dalla procura di Messina è stato trovato un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. In un file sono state inoltre rinvenute migliaia di foto scattate dall’indagato a bambine e adolescenti. La procura di Patti, competente per territorio, ha convalidato l’arresto, ponendo l’uomo ai domiciliari.