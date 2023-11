Presi i ladri seriali di San Giovanni La Punta

CATANIA – I carabinieri di Sant’Agata Li Battiati hanno denunciato un 21enne di Mascalucia ed un 27enne di Tremestieri Etneo, entrambi pregiudicati, perché responsabili di furto aggravato in concorso. In particolare, la scorsa sera una pattuglia, nel percorrere via Duca degli Abruzzi a San Giovanni La Punta, ha notato un giovane all’interno del piazzale di un’azienda agricola, normalmente chiusa a quell’ora. Sembrava, dal suo atteggiamento, che stesse facendo il palo a qualcuno. Tanto che si è allontanato appena visti i militari, mentre questi hanno subito rintracciato telefonicamente il proprietario dell’azienda, che li ha raggiunti.

Una volta entrati si è presentata evidente la scena di un furto, poiché davanti alla porta principale erano stati sistemati, pronti per essere portati via, 3 carrelli pieni di ortaggi, conserve e bottiglie di vino. Sono quindi scattate le indagini, partendo dalla visione delle telecamere sul posto, grazie alle quali si è riusciti a ricostruire l’intera dinamica dei fatti: poco prima il giovane con la felpa e cappuccio, era entrato in azienda con un complice, facendo razzia di tutti i prodotti trovati. Dalle immagini si è notato che il secondo malvivente indossava infradito, pantaloncini e maglietta ed un cappellino con visiera. Inoltre, aveva le braccia ricoperte da tatuaggi.

Poco distante, vicino ad un muro di cinta, è stata trovata una busta di plastica con 150 euro circa in monete e un telefono cellulare. Proprio in quel momento i militari sono stati avvertiti dalla centrale di un secondo raid, questa volta ai danni di un centro sportivo poco distante, la cui proprietaria aveva segnalato che qualcuno, rotta una finestra sul retro, era entrato nell’edificio ed aveva rubato del denaro conservato nel registratore di cassa, danneggiando il distributore automatico di bevande, nella speranza di racimolare ulteriore denaro. Anche in questo caso, è stato prezioso il contributo delle immagini delle telecamere per riconoscere i due. In breve tempo sono stati trovati entrambi e denunciati.