SIRACUSA – Ancora un grave incidente stradale a Siracusa. Un nonno e la nipotina, ieri sera, sono stati investiti da uno scooter mentre erano a piedi, al villaggio Miano, quartiere residenziale nella zona nord della città. Ad avere la peggio è stata la bambina di 11 anni che sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Non sarebbero preoccupanti, invece, le condizioni del nonno e del centauro.