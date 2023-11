PALERMO – I carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 31enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso di un servizio antidroga nel quartiere Marinella, i militari con l’unità del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno dapprima osservato a distanza l’uomo mentre consegnava la droga a diversi clienti, a loro volta segnalati come assuntori, per poi bloccarlo insieme alla moglie, mentre cercava di allontanarsi da casa. Ma la perquisizione personale e domiciliare della coppia, ha consentito di scovare 10 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Inoltre in casa è stata trovata una chiave, ben nascosta all’interno di una cassetta per gli attrezzi, utilizzata per l’apertura della porta d’emergenza dell’ascensore: grazie al fiuto del cane antidroga Ron i militari hanno scoperto un involucro con 100 grammi di cocaina, nascosto sul tetto della cabina ascensore. La moglie dell’arrestato, una 29enne palermitana, è stata denunciata in stato di libertà, mentre il marito 31enne è finito in carcere.