Lucarelli saluta la Ternana: “Gioie e delusioni”

Cristiano Lucarelli saluta. Dopo la rescissione del contratto l’allenatore si congeda dalla Ternana con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in attesa dell’annuncio del suo arrivo a Catania. “Si chiude dopo 4 anni questa bellissima esperienza – dice anche con amarezza mentre accanto a lui scorrono i messaggi impazienti dei tifosi rossazzurri -, ho aspettato per fare i saluti perché dovevo risolvere il contratto con la Ternana e c’è voluto un po’ di tempo”.

Ora che si è liberato, l’allenatore livornese potrà firmare con il Catania: per lui è pronto un contratto fino al 2026. “Ho vissuto tantissime gioie e qualche delusione, soprattutto negli ultimi mesi, ma le cose brutte non cancellano quelle belle. Ringrazio tutti: presidenti, dirigenti e giocatori; potrei fare delle distinzioni, ma mi sento superiore. Ci ritroveremo da avversari ma non da nemici”.