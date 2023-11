CATANIA – Una guida folle, con impennate e acrobazie. Tutto in pieno giorno. Sui social circola il video di un ragazzino che a Catania ne combina di tutti i colori a bordo di uno scooter in viale Cristoforo Colombo. Con l’amico che documenta la scena. Un campionario di manovre pericolosissime in mezzo alle macchine, l’ennesimo atteggiamento di sfida in una città senza regole.