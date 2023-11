Va dal figlio appena nato, arrestato latitante

CATANIA – I carabinieri di piazza Dante hanno individuato e arrestato il pregiudicato Carmelo Andrea Musumeci, 41 anni, affiliato al clan Cappello, irreperibile da circa un mese. L’uomo, condannato a poco più di nove anni di carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con l’aggravante mafiosa, era ricercato dallo scorso ottobre, da quando i militari non lo hanno trovato in casa, dove era sottoposto ai domiciliari, da cui era evaso.

Sono partite quindi le ricerche e i carabinieri, appresa la notizia che la sua compagna stava per dare alla luce il loro bambino, analizzando i profili social dei familiari, hanno scoperto un video nel quale si intravedeva fugacemente, in una sala ospedaliera, una parte del viso del ricercato, insieme alla donna e al neonato. Individuata dalle immagini una struttura sanitaria di Catania, i carabinieri hanno rintracciato Musumeci mentre si trovava al bar del presidio e lo hanno arrestato.