Rosario Corrado Spinella è il nuovo Direttore generale dell’Università di Catania per il prossimo triennio. Il Dirigente di ricerca catanese, che può vantare una significativa esperienza manageriale, è stato designato dagli organi di governo dell’Ateneo nelle sedute odierne per ricoprire il ruolo di Direttore generale presso l’Università etnea, ed entrerà in carica dal prossimo 1° dicembre. Spinella è dal 2001 Dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Dal 2014 e sino ad agosto 2023 è stato Direttore di Dipartimento CNR presso la struttura centrale dell’Ente a Roma coordinando l’attività di 12 Istituti di ricerca, 55 sedi secondarie con 1400 unità di personale e con un budget complessivo di circa 140 M€/anno. In questo ruolo ha inoltre coordinato la sottomissione e l’avvio di progetti PNRR per oltre 120 M€, la costituzione di Unità di Ricerca CNR presso le Università e l’istituzione di dottorati di ricerca finanziati dal CNR in collaborazione con diverse Università italiane.

Ha ricoperto svariati altri ruoli dirigenziali fra cui quello di Direttore dell’Istituto nazionale IMM del CNR (2008-2014, 250 unità di personale, 7 sedi sul territorio nazionale, progetti esterni per 6M€/anno) e di Direttore dell’IMETEM-CNR di Catania (1999-2002, 30 unità di personale, progetti esterni 1 M€/anno). E’ stato inoltre Vice-Presidente del Consorzio RFX di Padova (2018-2023; 50 unità di personale, budget 13 M€/anno), Componente del CdA della Società ELETTRA Sincrotrone di Trieste (2017-2020; 300 unità di personale, budget 45 M€/anno), Presidente del Distretto Tecnologico Sicilia micro e nano-sistemi Scarl (2012-2017 e 2019-2020), Componente del CdA della Fondazione CIFE (2014-2021), Componente del CdA del Distretto Tecnologico High Tech di Lecce (2015-2016) e Presidente del CdA della Società LATO HSRGiglio (2015-2017).

In mattinata, il rettore aveva salutato ufficialmente insieme ai senatori accademici l’uscente Giovanni La Via, in carica dal dicembre del 2019, evidenziandone le qualità umane e professionali e soprattutto “quel rapporto molto stretto di amicizia e di fiducia che ha caratterizzato questi quattro anni di lavoro. Personalmente, lo ringrazio per tutto ciò che ha fatto fino ad oggi per il bene e nell’interesse dell’Università di Catania”, ha detto il prof. Priolo.