RAGUSA – Indagano i carabinieri di Ispica per risalire all’origine del rogo che ha distrutto nella notte la Fiat 500 dell’assessore comunale allo Sport, Carmelo Denaro. L’incendio, che ha provocato lo scoppio della bombola del metano dell’auto, ha danneggiato anche la facciata di un palazzo. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme in poco tempo. Non si esclude anche l’ipotesi del dolo.