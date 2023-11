“E questo sarebbe il punto ecologico mobile?”

“Cumuli di rifiuti di ogni tipo in un’area, in via Carnazza, adibita a punto ecologico mobile. Questo è lo scempio ambientale che siamo costretti a subire”. Un residente di Tremestieri Etneo invia foto e video mortificanti. “Il sindaco Rando – invita -ogni tanto vada a fare un giro in quel lembo di territorio (di fatto alle porte di Catania, ma diviso tra Tremestieri e San Gregorio) che gli appartiene per competenza. Non solo siamo costretti a portare noi la spazzatura nel punto mobile, senza fruire di nessun servizio porta a porta (che invece c’è nel paese ‘vero’ di Tremestieri), ma così si differenzia inutilmente”.

