In fuga sull’auto rubata

CATANIA – La scorsa notte una pattuglia dei carabinieri di Catania ha incrociato in via Carmelo Florio una utilitaria con due persone a bordo, riconoscendone subito il conducente, un 40enne pregiudicato per furto, che accortosi dei carabinieri, ha accelerato tentando di scappare. Invertito il senso di marcia e chiesto alla centrale operativa di coordinare le altre pattuglie in quel momento presenti in città, i militari si sono posti all’inseguimento dell’auto, che, dopo pochi minuti, è stata intercettata e bloccata in via Taormina. Scattati i controlli sulla vettura, è subito emerso che era stata rubata qualche giorno prima a Misterbianco. Il fuggitivo e il suo compagno di viaggio, un 18enne di Catania, sono stati condotti in caserma e sono stati denunciati per ricettazione in concorso. L’auto, invece, è stata restituita alla legittima proprietaria, una signora di Misterbianco.