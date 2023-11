Confisca beni a imprenditore ortofrutticolo

Beni per circa due milioni di euro – due aziende e un rapporto finanziario – sono stati confiscati a un imprenditore di Gela operante nel settore ortofrutticolo già condannato per associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, evasione, detenzione illegale di stupefacenti e di armi. Ritenuto un personaggio di spicco della criminalità locale, l’uomo è destinatario di una misura cautelare personale e imputato per trasferimento fraudolento di valori. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Caltanissetta (Sezione misure di prevenzione), su proposta del procuratore di Gela e del direttore direzione investigativa antimafia ed eseguito dalla stessa Dia.