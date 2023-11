Impennate pericolose in viale Ulisse: rintracciato

CATANIA – La polizia di Catania ha rintracciato e bloccato il centauro che, alla guida di una moto da cross di grossa cilindrata, aveva effettuato pericolose acrobazie filmate e diffuse tramite i canali social. Gli agenti, dopo aver fermato il mezzo, hanno proceduto all’identificazione del conducente, appena maggiorenne, risultato sprovvisto della patente di guida. Al momento del controllo, inoltre, la moto era priva della targa per non essere identificata dalle forze dell’ordine. Al giovane sono state contestate diverse violazioni al Codice della strada con multe per oltre duemila euro e sospensione della patente di guida. Il mezzo, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo.