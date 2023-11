Dosi di droga nel barattolo di chewing gum

MISTERBIANCO (CATANIA) – Aveva occupato uno spazio pubblico per farne la sua piazza di spaccio dove riceveva i clienti. I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un pusher 28enne del quartiere San Cristoforo di Catania. I carabinieri avevano già incrociato più volte il giovane nel corso degli ultimi giorni in una piazza di Lineri, fino a quando hanno deciso di approfondire i motivi della sua costante presenza in quella piazza. Nel momento in cui li ha visti avvicinare, il 28enne si è subito allontanato dalla panchina sulla quale era seduto e si è avvicinato a un cestino e si è sbarazzato di un barattolino di chewing gum. I militari lo hanno bloccato mentre cercava di allontanarsi tra le aiuole, poi si sono avvicinati al cestino. Tra i rifiuti, i carabinieri hanno recuperato il barattolino: all’interno sono state trovate diverse bustine di di cocaina pronte per essere spacciate. Nella pochette del giovane sono state trovate numerose dosi di marijuana. Per il pusher è stato disposto l’obbligo di firma.