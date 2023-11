CATANIA – Il latitante catanese Giovanni Calì, sfuggito più volte all’arresto, è stato catturato dalla polizia. Il pregiudicato 34enne, sorvegliato speciale, deve scontare 3 anni di reclusione per furto. Dal gennaio scorso era sparito: è stato rintracciato in una casa di via Toledo nel quartiere San Cristoforo e portato nel carcere di Piazza Lanza.