Catania, i nuovi quadri tecnici

Cambiano i quadri tecnici del Catania. Come già scritto, Michele Zeoli, sin qui allenatore della formazione Primavera e alla guida della prima squadra per due gare (contro Picerno in Coppa Italia e Cerignola in campionato) dopo l’esonero di Tabbiani, entra nello staff di Cristiano Lucarelli come collaboratore tecnico (foto Catania Fc Facebook). Chiudono invece la loro esperienza nel club rossazzurro Stefano Agresti, Emanuele Catania e Matteo Tomei, sollevati dai rispettivi incarichi.

Questi i nuovi quadri.

Allenatore – Responsabile Tecnico: Cristiano Lucarelli

Allenatore in seconda: Richiard Vanigli

Collaboratore tecnico: Michele Zeoli

Allenatore dei portieri: Pietro Spinosa

Match analyst: Ivan Alfonso

Preparatore atletico: Giuseppe Colombino

Preparatore addetto alla riabilitazione degli atleti infortunati: Domenico Castello

Team Manager: Armando Pantanelli

Il passaggio di Zeoli in prima squadra lascia libera la panchina della formazione Under 19, non ancora assegnata. La società sta valutando varie opzioni, tra queste quella riguardante Marco Biagianti, altro ex rossazzurro, attualmente alla guida della Under 17.