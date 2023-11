A Catania le isole ecologiche itineranti

Isola ecologica Picanello

CATANIA – Un calendario di appuntamenti di isole ecologiche itineranti in tutta la città per il conferimento di rifiuti ingombranti e di elettrodomestici dismessi (RAEE) è stato approntato dalle aziende appaltatrici del servizio raccolta rifiuti: consorzio Gema, Supereco ed Ecocar in sinergia con l’assessorato Politiche per l’Ambiente del Comune di Catania guidato da Salvo Tomarchio e la direzione tecnica di Lara Riguccio. L’iniziativa è stata intrapresa allo scopo di ovviare alle difficoltà a cui i cittadini vanno incontro dinanzi alla necessità di doversi disfare di mobili, suppellettili o elettrodomestici di varia natura, il cui eventuale abbandono in qualsiasi sito che non sia destinato al loro smaltimento, costituisce illecito sottoposto alle sanzioni di legge. Fermo restando che i rifiuti ingombranti possono essere conferiti nei due centri comunali di raccolta di via Maria Gianni e viale Tirreno o richiesti di essere ritirati a domicilio degli utenti, contattando le aziende appaltatrici del lotto di residenza. Nelle isole ecologiche itineranti sarà possibile conferire lavatrici, divani, mobili, reti, apparecchi elettronici, frigoriferi, sedie, vecchie biciclette e oggetti ingombranti e natura, ad esclusione di materiali edili inerti, vernici, pneumatici e altri rifiuti speciali.

La raccolta mobile dei rifiuti ingombranti, nel mese di novembre, si svolgerà con il seguente calendario: zona centro, a cura del Consorzio Gema, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, sabato 4 novembre in piazza Montessori, sabato 11 novembre in piazza Dante, sabato 18 novembre in corso Indipendenza presso l’area antistante l’Istituto Carlo Gemmellaro. Zona nord, a cura della Supereco, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, sabato 4 novembre a San G. Galermo in via Don Minzoni (piazza Mercato), sabato 11 novembre a Nesima superiore, zona parcheggio piscina, sabato 18 novembre a Monte Po’ in piazza Mercato, sabato 25 novembre alla Barriera in piazza del Carmelo, sabato 2 dicembre a Canalicchio in via Barletta (piazza Vicerè), sabato 9 dicembre a Feudo grande in via Mons. Domenico Orlando. Zona sud, a cura della Eco Car, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, sabato 11 novembre via Gelso Bianco/ via Del Tarocco, sabato 18 novembre Stradale Cravone nell’area del capolinea AMTS, sabato 25 novembre in viale Grimaldi 14/15.