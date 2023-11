CATANIA – In via Beato Bernardo e in via San Giovanni li Cuti i carabinieri hanno sorpreso quattro uomini, dai 25 ai 50 anni, mentre stavano chiedendo denaro ai conducenti intenti a parcheggiare le proprie auto negli appositi stalli. Per loro sono scattate sanzioni per un totale di 2.160 euro, qualora qualche automobilista riferirà di essere stato minacciato di danni al veicolo nel caso di mancato pagamento, questi potrebbero essere indagati per estorsione.

Nel corso dei controlli i militari hanno fermato 31 veicoli e identificato 48 persone. Tra queste, molti non erano in regola con l’assicurazione del mezzo e con la revisione periodica. Inoltre alcuni centauri sono stati sopresi senza casco o, addirittura, con il cellulare in mano. In totale sono stati sequestrati 9 veicoli e ritirate 2 patenti, con sanzioni al codice della strada per oltre 21 mila euro.