CATANIA – Venerdì 1 dicembre alle 10.30 nell’ambito del programma degli eventi “Leoni, Gattopardi di Sicilia”, in collaborazione con il Rc Rotary Catania Nord e il suo presidente avvocato Giuseppe Petino e col patrocinio del Comune di Catania, sarà tenuta una conferenza spettacolo nella prestigiosa biblioteca Ursino Recupero sul tema del Gattopardo in cui, ai racconti di Nino Graziano Luca, presidente Cnds (Compagnia Nazionale di Danza Storica), sul capolavoro della letteratura e della cinematografia italiana, e quelli della professoressa Maria Antonietta Ferraloro sui luoghi del Gattopardo, si intreccerà l’esibizione della Cnds Young sulle note dei brani della colonna sonora del film ‘Il Gattopardo’, proprio in onore della ricorrenza dell’anniversario dei sessantacinque anni del romanzo e dei sessant’anni del film.