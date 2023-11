CATANIA – La scorsa notte, la polizia di Catania ha denunciato un 37enne straniero per porto di armi e oggetti atti a offendere. I poliziotti dopo una chiamata al Numero unico di emergenza europeo, sono intervenuti in un’abitazione nella zona della stazione ferroviaria per una lite in famiglia. L’uomo era rientrato a casa in stato di ebbrezza e per futili motivi aveva iniziato a litigare con la suocera. Dopo aver riportato la calma tra le parti e constatato che la lite era rimasta sul piano verbale, i poliziotti hanno proceduto a un controllo e hanno trovato il 37enne in possesso di un coltello.