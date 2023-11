Aria polare, la Sicilia trema

Aria artica sta investendo anche l’Italia, con venti tempestosi e neve. Anche in Sicilia le temperature che per due mesi erano rimaste ancorate a valori primaverili sono scese sensibilmente. E mentre il gelo sta colpendo il Nord, con minime scese abbondantemente sotto lo zero (-8° nell’Astigiano, ma sottozero anche la periferia di Roma), il maltempo minaccia la Sicilia nord orientale e la bassa Calabria, con piovaschi e qualche isolato temporale. Nel corso delle prossime ore il freddo si sposterà lentamente verso il Sud Italia. Mari ancora agitati tendenti a molto mossi.