CATANIA – E’ stata ritrovata una bici elettrica a tre ruote con cassone in legno, sparita nella notte tra domenica e lunedì scorso, del cui furto la proprietaria, una 46enne di Bronte, ne aveva fatto denuncia ai carabinieri di Catania. La donna aveva parcheggiato il velocipede, come di sua abitudine, nel cortile condominiale della sua abitazione tra la via Coppola e la via Di Sangiuliano, dopo aver chiuso il cancello del cortile a chiave prima di rientrare in casa. La mattina seguente la brutta sorpresa: nella notte, qualcuno era entrato nel cortile, forzando il lucchetto del portone carrabile. Trascorso qualche giorno dal furto, i carabinieri della squadra Lupi lo hanno ritrovato in via Barcellona a San Cristoforo. Il triciclo elettrico modello ‘cargo’, del valore di 1.000 euro, è stato restituito alla proprietaria.